Diamantring: Haben sich Cher und ihr Alex nun etwa verlobt?

Cher (76) scheint direkt Nägel mit Köpfen zu machen! Erst vor wenigen Wochen machte sie die Beziehung zu Alexander Edwards öffentlich. Dass der 40 Jahre jünger ist als die Sängerin, scheint sie nicht zu stören – sie soll überglücklich mit ihrem Liebsten sein! Zuletzt behaupteten Insider sogar, dass sie ihren Alex direkt heiraten will. Und nun sieht es tatsächlich so aus, als hätten sich Cher und Alex verlobt!

Auf Twitter teilte die Musikerin ein Foto von einem gigantischen Diamantring in einer Ringschachtel. Der scheint auch wirklich von ihrem Liebsten zu stammen, denn sie betitelte das Bild mit bedeutungsschweren Worten: "Es gibt keine Worte, Alexander", schrieb sie dazu und fügte seine Initialen A.E an. Das regte die Fans natürlich zu Spekulationen an und sie überschütteten Cher mit Fragen nach einer möglichen Verlobung. Darauf reagierte sie und teilte dasselbe Bild noch – aber mit anderer Unterschrift: "Ich habe das gepostet, weil seine Nägel so cool sind", erklärte die Künstlerin – Alexander trägt schwarze Nägel mit grünen Flammen. Zerstreuen konnte sie die Gerüchte damit aber nicht...

Wie Quellen gegenüber Radar Online berichteten, hat Cher es so eilig mit der Hochzeit, weil sie nach zwei gescheiterten Ehen keine Zeit mehr verlieren möchte. "Sie weiß, dass sie nicht mehr viel Zeit hat, um den Einen zu finden. [...] [Das könnte] ihre letzte Chance sein und die wird sie nicht verstreichen lassen", behauptete der Insider.

ActionPress Cher und Alexander Edwards im November 2022

Twitter / cher Chers Diamantring

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

