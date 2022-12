Kurz vor Weihnachten: Mariah Carey spielt im Schneegestöber

Mariah Carey (53) spielt im Schnee. Der Popstar scheint ein großes Faible für das Fest der Liebe zu haben. Ihr Weihnachtssong "All I Want For Christmas Is You" stürmt jedes Jahr aufs Neue die Charts. In dem Video zu dem Klassiker spielt die Sängerin gemeinsam mit Santa Claus im Schnee. Und die weiße Pracht liebt sie wohl bis heute: Mariah genoss mit ihrem Hund das frische Schneegestöber vor ihrem Haus.

Bei YouTube teilte Mariah jetzt ein Video von sich, das zeigt, wie sehr sie das Weihnachtsfest liebt. Während auf ihrem Rasen frischer Schnee fällt, spielt die Grammy-Gewinnerin mit den frisch gefallenen Flocken und strahlt dabei wie ein Kind. "Ich wünsche mir immer Schnee", freut sie sich. Auch ihr Vierbeiner scheint das kalte Wetter zu genießen. An sein Frauchen gekuschelt, beobachten sie gemeinsam das Gestöber. Im Anschluss positionierte sich die 53-Jährige noch mit einem nachdenklichen Blick unter dem Mistelzweig und gab ihren Fans einen kurzen Einblick in ihre funkelnde Weihnachtsdeko.

Dass Mariah Weihnachten so liebt, hat einen guten Grund. In ihrer Kindheit hatte sie es nicht immer leicht, weshalb die weihnachtliche Stimmung für sie immer eine Art Zuflucht war. Ihre Mutter habe damals alles daran gesetzt, um ihren Kindern ein schönes und friedliches Fest zu bescheren. Daher zögerte Mariah auch nicht lange, als ihre Plattenfirma ihr in den 90ern ein Weihnachtsalbum vorschlug.

YouTube / MariahCarey Mariah Carey, 2022

YouTube / MariahCarey Mariah Carey im Dezember 2022

Instagram / mariahcarey Mariah Carey in New York City

