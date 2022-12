Mark Wahlberg lässt seine stählernen Mega-Muskeln spielen

Vor knapp einem Jahr sah Mark Wahlberg (51) noch ganz anders aus. Der Schauspieler ist unter anderem für seine Rollen in "Ted" und "Mile 22" bekannt. In seinen Actionfilmen sieht man den 51-Jährigen stets in Topform. Für das Drama "Father Stu" nahm der Hollywoodstar jedoch sage und schreibe 14 Kilo zu. Die hat der ehemalige Sänger mittlerweile längst wieder runter. Im Netz lässt Mark nun seine stählernen Muskeln spielen!

Von den Zusatzkilos für die Filmbiografie ist inzwischen absolut keine Spur mehr zu sehen. Ganz im Gegenteil! Mark bewies in seinem neuesten Video auf Instagram, dass er in der Form seines Lebens ist. Dort posiert der Filmstar shirtlos in einem Fitnessstudio und lässt selbstbewusst seine Muskeln spielen. Er lässt es sich dabei auch nicht nehmen, seine Stärke zu demonstrieren, indem er spielerisch einem Freund auf den Bauch schlägt. "Niemand wurde beim Drehen dieses Videos verletzt", stellte Mark scherzhaft klar.

Diese drastischen körperlichen Veränderungen sind Mark aber offenbar nicht leicht gefallen. "Ich würde sagen, es ist leichter in Form zu bleiben, als in Form zu kommen. [...] Ich habe 14 Kilo für einen Film zugenommen. Das war wirklich schwer. Ich werde nicht jünger", gab er gegenüber der australischen Radiosendung Kyle & Jackie O zu.

Instagram / markwahlberg Hollywoodstar Mark Wahlberg

Instagram / markwahlberg Mark Wahlberg, Schauspieler

Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von "Me Time"

