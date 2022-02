Mark Wahlberg (50) hat eine extreme Transformation hinter sich! Eigentlich ist der US-amerikanische Schauspieler dafür bekannt, seinen Körper für seine Rollen in Actionfilmen stets im Fitnessstudio zu stählen. Doch für sein neuestes Projekt "Father Stu" sah die Vorbereitung ganz anders aus, denn Mark nahm für die Rolle sage und schreibe 14 Kilo zu. Aber wie war diese unglaubliche Verwandlung eigentlich für Mark? Der Darsteller gewährte nun Einblicke in seine umgekehrte Diät...

In dem australischen Radioformat "The Kyle and Jackie O Show" sprach Mark jetzt über seine krasse Gewichtszunahme. "Ich habe für den Film 14 Kilo zugenommen, das war wirklich schwierig", betonte der 50-Jährige und fügte hinzu: "Ich werde ja auch nicht jünger." Der vierfache Vater finde es im Allgemeinen leichter, regelmäßig zu trainieren, um seine muskulöse Körperform zu halten als zuzunehmen.

Das dürfte auch kein Wunder sein – immerhin hat Mark das Gewicht in nur drei Wochen zugelegt! Richtig gehört: Im Mai 2021 hatte der Schauspieler eine Collage auf seinem Instagram-Profil geteilt, mit der er seine körperliche Transformation verdeutlichte. "Vom linken zum rechten Foto in nur drei Wochen", hatte er erklärt.

Getty Images Mark Wahlberg im Februar 2020

Getty Images Mark Wahlberg im Juni 2014

Instagram / markwahlberg Schauspieler Mark Wahlberg

