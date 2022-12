Nach Spekulationen: Maxime Herbord und Leander sind ein Paar

Jetzt ist es offiziell! Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28) wurden zuletzt immer wieder zusammen gesehen. Der einstige Bachelorette-Kandidat und die Ex-Rosenverteilerin zeigten auf Social Media, dass sie gemeinsam sporteln, kochen und einfach viel Zeit miteinander verbringen. Vor wenigen Wochen waren sie auch gemeinsam in München unterwegs. Aber eine Beziehung bestätigten sie nicht – bis jetzt: Mit Pärchenbildern machen Leander und Maxime es nun offiziell!

Passend zum Fest der Liebe posten die zwei Reality-TV-Sternchen auf Instagram Fotos, die mehr als deutlich zeigen: Leander und Maxime sind verliebt! Lediglich ein schwarzes Herz ist in der Bildunterschrift zu finden. Vor allem die Brünette strahlt den Hottie total glücklich an. Nicht nur ihre Fans finden, dass sie ziemlich gut zusammen aussehen, sondern auch andere bekannte Gesichter.

So kommentiert der Ex-Bachelor und auch Kumpel von Leander Niko Griesert (32): "Ich bin so happy für euch beide." Auch Keno Rüst hinterließ liebe Worte in den Kommentaren und die Turteltauben bedanken sich fleißig für die netten Glückwünsche.

Instagram / maximeee Maxime Herbord im Mai 2022

Instagram / leander_sacher Maxime Herbord und Leander Sacher, Dezember 2022

Instagram / leander_sacher Leander Sacher, Influencer

