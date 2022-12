Nach Trennung: Anna-Carinas BFF baut Stefan Mross wieder auf

Was wohl Anna-Carina Woitschack (30) dazu sagt? Nachdem ihre Fans es bereits vermutet hatten, bestätigten die Blondine und Stefan Mross (47) im vergangenen November ihr Liebes-Aus. Doch statt um ihre gescheiterte Ehe zu trauern, ist Anna-Carina schon wieder frisch verliebt. Eine Nachricht, die den "Kein Herz für eine Nacht"-Interpreten sehr getroffen hat. Eine Person scheint ihn jetzt trösten zu wollen – Anna-Carinas BFF Eva!

Auf Facebook bedankte sich der Sänger vor wenigen Tagen bei seiner Community für die Unterstützung – sichtlich emotional singt er im Tonstudio für seine Fans. Doch statt nach der Trennung für ihre Freundin da zu sein, baute Eva deren Ex auf: "Sehr schön. Viele Grüße zu dir", schrieb sie unter dem Video, woraufhin sich Stefan mit einem Like bedankte. Was wohl Anna-Carina von den Grüßen ihrer besten Freundin hält?

Wie nahe sich Eva und Stefan wirklich stehen, ist nicht bekannt. Bereits im vergangenen Jahr verbrachten die beiden mit Stefans Ex gemeinsame Abende, wie die Brünette auf Instagram zeigte: Zusammen mit der niedlichen Dackeldame Lotti strahlte das Trio in die Kamera. "Ein schöner Abend mit lieben Freunden", schrieb Eva damals zu dem Selfie.

Anzeige

Instagram / eva_luginger Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im Februar 2022

Anzeige

Hofer, Günter / ActionPress Stefan Mross, TV-Moderator

Anzeige

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de