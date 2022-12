So feierte Heidi Klum mit Bill und Tom Kaulitz Weihnachten!

Heidi Klum (49) feiert Weihnachten mit der ganzen Familie! Das Fest der Liebe ist einer der beliebtesten Feiertage überhaupt – auch die Germany's next Topmodel-Jurorin feiert das besondere Fest jedes Jahr im großen Stil mit ihren Kindern, ihrem Ehemann Tom Kaulitz (33) und dessen Bruder Bill Kaulitz (33). So auch im Jahr 2022: Heidi, Bill, Tom und Co. ließen es sich an Weihnachten in lässigen Pyjamas und Weihnachtsmannmützen gut gehen!

Auf Instagram teilte die Blondine mehrere Aufnahmen von ihrem Weihnachtsfest. Auf den Fotos strahlen Heidi und Co. um die Wette: Die große Familie hat es sich in Pyjamas gemütlich gemacht, ausgelassen miteinander gefeiert und köstliche Speisen genossen. Dabei haben sie auf abgestimmte Outfits gesetzt: Jeder trug eine festliche Mütze, auf der sein Name aufgedruckt ist.

Die niedlichen Weihnachtsmannmützen scheinen bei Heidi und ihren Liebsten Tradition zu sein: Schon im letzten Jahr posierte die Familie mit denselben Mützen und weihnachtlichen Schlafanzügen vor dem feierlich geschmückten Tannenbaum.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum an Weihnachten 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihre Kinder mit Bill und Tom Kaulitz

Instagram / heidiklum Tom und Bill Kaulitz mit Heidi Klum und ihren Kids, Weihnachten 2021

