So weit ist Sarafina Wollnys Schwangerschaft fortgeschritten

Sarafina Wollny (27) schwebt im absoluten Babyglück! Schon lange hatten sie und ihr Mann Peter (29) sich sehnlichst Nachwuchs gewünscht, nie hatte es geklappt – bis im Mai 2021 endlich ihre Zwillinge Emory (1) und Casey (1) zur Welt kamen. Doch nun ließ die TV-Bekanntheit schon die nächste Bombe platzen: Sie erwartet überraschend wieder Nachwuchs! Doch wann wird Sarafinas Baby das Licht der Welt erblicken?

In einem Q&A auf Instagram stellte sich die Schwangere den bohrenden Fragen ihrer Fans rund um ihren Familienzuwachs. Dabei wurde sie natürlich auch gefragt, in welcher Schwangerschaftswoche sie sich befindet. "Neunte Woche", verriet Sarafina daraufhin kurz und knapp. Demnach ist ihre Schwangerschaft noch ganz am Anfang – und ihr Baby wird im August 2023 zur Welt kommen.

Im gleichen Atemzug verriet die Tochter von Silvia Wollny (57) auch, wie und wann sie die glückliche Nachricht erfahren hat. "Wir wissen es seit dem 5. Dezember. Ich bin wegen Schmerzen zur Frauenärztin und sie sagte: 'Da ist eine Zyste und herzlichen Glückwunsch, du bist schwanger'", berichtete sie.

Instagram / sarafina_wollny Peter und Sarafina Wollny, Januar 2022

Instagram / sarafina_wollny Sarafina Wollny mit ihren Zwillingen

RTLZWEI TV-Bekanntheit Sarafina Wollny und Peter

