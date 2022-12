So hat James Argent seine neue Freundin (18) rumgekriegt

James Argent (35) ist auf Wolke sieben! Der britische TV-Star wurde im September zum ersten Mal knutschend mit einer neuen Frau gesehen: Während einer Griechenland-Reise hatte sich der The Only Way Is Essex-Star in die 18-jährige Stella Turian schockverliebt. Mittlerweile durfte er sogar schon ihre Familie kennenlernen. Nun plauderte James über die ersten Treffen mit seiner neuen Freundin – und wie er sie beeindrucken konnte!

Im Interview mit The Sun schwärmte der 35-Jährige von seiner neuen Flamme. Nachdem sie sich zufällig in einem Restaurant auf Mykonos kennengelernt hatten, blieben sie in Kontakt und trafen sich auch. Dabei konnte er Stella wohl beeindrucken: "Ich habe das Glück, ein Heimkino zu haben – es muss ein paar Vorteile haben, im Showbiz zu sein – und ich bin besessen von Mafia-Filmen, also habe ich sie dazu gebracht, 'Goodfellas', einige Folgen von 'Die Sopranos' und 'Casino' zu sehen", verriet James seine Masche.

Offenbar kann der erschlankte TV-Star sein Glück immer noch kaum fassen. "Manchmal muss ich mich selbst kneifen, um mich daran zu erinnern, dass das alles wirklich passiert", schwärmte er und betonte, was für eine besondere Beziehung die beiden trotz 16 Jahre Altersunterschied haben: "Wir haben eine unglaubliche Verbindung, sie ist eine große Stütze und weiß alles über mich, was es zu wissen gibt."

Instagram / real_arg James Argent, UK-Star

JDNews / MEGA James Argent mit Stella Turian in Marbella

Instagram / stellaturian Stella Turian, Schauspielerin

