Hat er damit vielleicht übertrieben? James Argent (34) nahm sich vergangenes Jahr vor, ordentlich abzuspecken. Dafür ließ sich der The Only Way Is Essex-Star sogar den Magen durch eine OP verkleinern – was für rasante Ergebnisse sorgte. Die Pfunde purzelten und die Reality-TV-Bekanntheit erschlankte im Eiltempo. Doch das geht ihm nun zu weit: Jetzt will James wieder ein bisschen zunehmen!

The Sun sprach mit dem 34-Jährigen über seine jüngsten Abnehmerfolge. Auf die ist er mächtig stolz: "Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass mir mein Aussehen gefällt – ich fühle mich nicht mehr hässlich." Doch nun rudert er offenbar zurück und will wieder ein paar Kilo zunehmen! "Das einzige Problem ist, dass ich ein bisschen zu viel abgenommen habe", witzelte er und erklärte, dass er derzeit zu dünn sei.

Einen weiteren Nachteil hat sein Gewichtsverlust außerdem: James hat plötzlich mehr Lust auf Alkohol und Drogen, wovon er bereits früher abhängig gewesen ist. "Vor meiner großen Operation im April, die das Beste war, was ich je getan habe, habe ich Alkohol und Drogen durch Essen ersetzt", erklärte er. Doch durch die Verkleinerung kann er das nun nicht mehr tun, weshalb er jetzt umso mehr gegen seine Sucht ankämpfen muss.

