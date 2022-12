Total verliebt: Ziehen Klaudia Giez und Adriano zusammen?

Klaudia Giez (26) und Adriano Salvaggio schweben auf Wolke sieben! Nach der überraschenden Trennung von ihrem ehemaligen Verlobten Felipe Simon ist die Influencerin nun wieder neu vergeben. Mit ihrem Skate Fever – Stars auf Rollschuhen-Partner Adriano ist die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin nun wieder megahappy. Die beiden führen zurzeit noch eine Fernbeziehung – doch können sich die Turteltauben vorstellen, bald zusammenzuziehen?

Im Talk mit VIPstagram gaben die 26-Jährige und ihr Partner ihr erstes Liebesinterview. Neben ihrer süßen Kennlernstory war auch die Frage eines gemeinsamen Heims ein großes Thema. Die Moderatorin wohnt aktuell in Berlin, während der Logistiker in Stuttgart sesshaft ist. "Ich will keine Fernbeziehung, aber wenn man verliebt ist, dann kann man daran nichts ändern", hielt sie fest. Jedoch scheint sich das Paar bereits auf eine Stadt geeinigt haben. "Wir wollen zusammenziehen. Im April vielleicht und mal nach Wohnungen schauen", erzählte der ehemalige Love Island-Kandidat und ergänzte: "Ich denke, eher nach Stuttgart."

Auch im Netz zeigen die beiden regelmäßig, wie verliebt sie ineinander sind. Egal, ob mit süßen Streicheleinheiten oder Liebeserklärungen – die Fans dürfen an ihrem Glück teilhaben.

Instagram / klaudiagiez "Love Island"-Adriano und Klaudia Giez

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Adriano Salvaggio

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

