"Freundin": Klaudia Giez macht Adriano-Beziehung offiziell!

Aus Klaudia Giez (26)' Flirt ist wohl Liebe gewachsen! Nach der Trennung von ihrem Verlobten Felipe Simon hat sich die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin neu verliebt: Die Influencerin hatte mit ihrem Skate Fever – Stars auf Rollschuhen-Kollegen Adriano Salvaggio angebandelt. Nun wird es zwischen den beiden TV-Sternchen aber wohl so richtig ernst: Jetzt machten Klaudia und Adriano nämlich ihre Beziehung offiziell!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte Klaudia jetzt einen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrem Adriano tanzt und kuschelt. Das Video versah die Influencerin mit vielsagenden Worten. "Ich bin die neue Freundin von Adriano", schrieb sie nämlich. Zudem teilte sie ein weiteres Video, in dem die beiden im Bett liegen und der einstige "Love Island"-Casanova seiner Liebsten Küsse auf die Stirn gibt.

Klaudia hat bereits Anfang November im Promiflash-Interview von ihrer neuen Liebe geschwärmt! "Ich bin glücklich mit Adriano", hat die 26-Jährige bei dem Moët Effervescence Dinner total happy betont. Ihr und ihrem Freund gehe es supergut.

