Liebeserklärung: Klaudia Giez und Adriano Salvaggio turteln

Klaudia Giez (26) und Adriano Salvaggio schweben auf Wolke sieben! Die beiden trafen bei Skate Fever – Stars auf Rollschuhen aufeinander, wo sie zusammen tanzten – und bei so viel Leidenschaft funkte es dann auch direkt! Gegenüber Promiflash schwärmte die GNTM-Kandidatin dann von ihrem Liebsten und bestätigte damit gleichzeitig die Trennung von ihrem Verlobten Felipe. Jetzt teilte Klaudia einige verliebte Pärchenbilder mit Adriano.

"Was hat er mit dir gemacht?", schrieb sie zu einem Clip aus mehreren verliebten Bildern auf Instagram, auf denen die Turteltauben in die Kamera strahlen. Offenbar hat Love Island-Kandidat Adriano die Farbe zurück in Klaudias Leben gebracht: Im Video blendet sie die Fotos immer erst in schwarz-weiß und mit traurigen Emojis ein, bis sie sich in farbenfrohe Bilder verwandeln. "Bilder sagen mehr als Worte", schwärmte die 26-Jährige darunter und vertaggte ihren Schatz.

In den Kommentaren zeigten sich die Fans ganz begeistert von dem neuen Liebesglück. "Absolutes Traumpaar", schwärmte ein User. Und mit der Ansicht war er längst nicht allein. "Unfassbar schön, dich so zu sehen", freuten sich andere über Klaudias Lebensfreude.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez und Adriano Salvaggio

RTLZWEI Adriano Salvaggio und Klaudia Giez bei "Skate Fever"

Instagram / klaudiagiez "Love Island"-Adriano und Klaudia Giez

