Deshalb heißt Zara Tindalls Tochter Lena und nicht Elena

Zara Tindall (41) zollte der Queen (✝96) Tribut! Die Enkelin der einstigen Monarchin und ihr Gatte Mike Tindall (44) sind im Jahr 2018 zum zweiten Mal Eltern geworden. Bei der Namenswahl für ihr Töchterchen entschied sich das Paar schlussendlich für Lena. Doch eigentlich sollte ihr Mädchen erst ein wenig anders heißen – nämlich Elena. Jetzt wird die Verwirrung um den Namen endlich aufgeklärt!

Autor Gyles Brandreth (74) behauptet in seiner Biografie Elizabeth, dass Zara und Mike sich für die verkürzte Version des Namens Elena entschieden hatten, um der Queen ihren Respekt zu zollen. Zara habe einmal verraten, dass "ihre Initialen [...] dann E.T. gewesen [wären]" – dieselben wie die der Queen! Alternativ bekam ihr Kind dann einen bedeutenden Zweitnamen: Elizabeth. Den Namen der Queen als zweiten Vornamen zu haben, sei wohl zu einer beliebten Tradition in der königlichen Familie geworden. So tragen ihn beispielsweise Prinzessin Anne (72), Zara, Prinzessin Beatrice und Lady Louise Mountbatten-Windsor.

Gyles entlarvt in seinem Enthüllungsbuch aber auch weitaus größere Dinge. Ein Freund von Prinz Philip (✝99) habe behauptete, dass die verstorbene Monarchin Herzogin Meghan (41) mochte und "alles getan [habe], damit sie sich willkommen fühlt." Dennoch, behauptete er, hätte sie große Sorgen wegen der Beziehung Meghans zu ihrem Enkel Harry gehabt. "Die einzige Sorge, die die Königin in den ersten Tagen der Ehe der Sussexes verlauten ließ, war, dass sie sich fragte, ob Harry nicht 'vielleicht ein bisschen zu verliebt' sei", erklärte er.

