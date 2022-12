Gemütlich! So feierten Halle Berry und Van Hunt Weihnachten

So gemütlich feierten Halle Berry (56) und Van Hunt (52) Weihnachten! Seit fast drei Jahren geht das Traumpaar gemeinsam durchs Leben. Doch obwohl die beiden sich regelmäßig auf roten Teppichen zeigen, behalten sie Details zu ihrer Beziehung größtenteils für sich. Dennoch dürfen hin und wieder private Schnappschüsse im Netz nicht fehlen – wie auch jetzt: Auf Social Media zeigte Halle, wie sie mit ihrem Liebsten das Weihnachtsfest verbrachte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Halle ein niedliches Selfie mit Van: Das Bild zeigt die beiden, wie sie es sich in Hoodie und mit verstrubbelten Haare vor dem Weihnachtsbaum gemütlich machen. "Mit Bettfrisur und Kapuzenpulli... Wir wünschen euch allen ein frohes Weihnachtsfest und schöne Feiertage!", schrieb die 56-Jährige zu dem Pic und verlinkte ihren Liebsten.

Die Fans der beiden Turteltauben sind von dem Selfie begeistert. Neben einigen weihnachtlichen Grüßen kommentierten andere Follower: "Der Winter steht euch beiden so gut! Fröhliche Weihnachten!", "So cool, dass ihr beide einander gefunden habt! Frohes Fest!" oder "Ich bin so froh, dass du glücklich bist."

Getty Images Van Hunt und Halle Berry im Dezember 2021 in Los Angeles

Instagram / halleberry Halle Berry und Van Hunt im Januar 2021

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

