Zum Geburtstag: Van Hunt schickt Halle Berry Liebesbotschaft

Darüber hat Halle Berry (56) sich sicherlich gefreut! Die Schauspielerin ist seit Anfang 2021 mit dem amerikanischen Musiker Van Hunt (52) zusammen und überglücklich. Zwar zeigt sich das Paar regelmäßig auf dem roten Teppich, doch behalten sie die Details ihrer Beziehung größtenteils für sich. Hin und wieder gibt es aber doch mal einen privaten Schnappschuss des Paares auf Social Media. Da Halle am 14. August ihren 56. Geburtstag feierte, hat ihr Liebster sich etwas ganz Besonderes überlegt!

Anlässlich Halles Ehrentags hat Van auf Instagram ein Video hochgeladen, dass eine Collage seiner Angebeteten zeigt. Darunter hat er ihr eine süße Botschaft geschrieben: "Hi Baby, es ist dein Geburtstag und entgegen deinem Wunsch rufe ich es von den Häuserdächern!" Mit dem Post wolle er seine Freundin und ihre "wunderbare, liebevolle, lustige und lebensfrohe Art" feiern. "Happy Birthday, Boo. Ich liebe dich mit allem, was ich habe", ergänzte der Sänger weiter. Wie es scheint, sind Halle und ihr Van noch immer verliebt wie an Tag eins.

Zuletzt hatten die beiden mit Heiratsgerüchten auf sich aufmerksam gemacht, nachdem sie ein romantisches Kussbild veröffentlichten und darunter angaben, sie hätten sich das Ja-Wort gegeben. Allerdings entlarvte Halle das Ganze dann als einen kleinen Scherz. Geheiratet hat das Paar bisher noch nicht, doch der James Bond-Star bezeichnete Van bereits als Liebe seines Lebens.

Halle Berry und Van Hunt im September 2021

Halle Berry und Van Hunt im März 2021

Halle Berry und Van Hunt

