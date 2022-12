Gewichtsangst: Lisha möchte auf keinen Fall zu viel zunehmen

Lisha hat Angst! Die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin hat in diesem Jahr mehr als 20 Kilo an Gewicht verloren. Die Brünette, die schon mal unter einer Essstörung gelitten hatte, verriet, dass das auf sehr ungesunde Weise geschehen sei. Außer Appetitzüglern, Obst und Wasser habe sie fast nichts zu sich genommen. Jetzt offenbart Lisha erneut: Sie ist mit ihrer Figur unzufrieden!

Auf Instagram veröffentlicht die Beauty nun ein Spiegel-Selfie aus vergangenen Tagen, auf dem sie ihre Figur optisch in Szene setzte. Lisha schreibt zu dem Foto, der sie in einem hellblauen Zweiteiler zeigt: "Ich will diesen Body zurück. Da habe ich 62 Kilo statt 54 Kilo gewogen." Doch es gäbe einen Haken. Sie wolle auf keinen Fall wieder sechs Kilo zunehmen. "Weil ich Angst habe, dass es dann wieder mehr werden", verrät der Reality-TV-Star ehrlich.

Erst Anfang des Monats hatte sich die Influencerin zu Anfeindungen im Netz geäußert. Den Vorwurf, sie habe sich einer Magenverkleinerung unterzogen, wollte sie nicht auf sich sitzen lassen: "Es nervt mich einfach so sehr, dass man sich immer für jeden Scheiß rechtfertigen muss", wetterte die 36-Jährige auf Instagram.

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals "Das Sommerhaus der Stars"-Bekanntheit Lisha

Anzeige

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de