Januar 2023: Das sind die Netflix-Neuheiten zum neuen Jahr

Film- und Serienfans aufgepasst! Der Streamingdienst Netflix hat diesen Monat mal wieder einiges Neue in seinem Programm zu bieten. Von Neuzugängen über alte Kamellen bis hin zu sehnsüchtig erwarteten neuen Staffeln absoluter Lieblingsserien ist alles vertreten. Mit diesen Filmen und Serien lässt es sich super ins neue Jahr starten! Besonders spannend wird wohl die neue Staffel der Coming-of-Age-Serie "Ginny und Georgia" und das Spin-off von "Die wilden Siebziger".

Der Serienjanuar auf Netflix startet mit so einigen heiß ersehnten Fortsetzungen! In die nächste Runde gehen auch die Serien "Vikings: Valhalla" und am 13. Januar dann "Sky Rojo" von den Machern des Netflix-Hits Haus des Geldes. Auch spannende Serienstarts hat der Streamingdienst zu bieten. So beginnt direkt an Neujahr die Anthologie-Serie "Kaleidoscope". Das Besondere daran: Die Folgen können in beliebiger Reihenfolge angesehen werden. Sehnlichst erwartet wird am 19. Januar auch "Die wilden Neunziger", das Spin-off der Kult-Sitcom "Die wilden Siebziger". Ende des Monats bereichert schließlich die Verfilmung der Fantasy-Buchreihe "Lockwood & Co." die Streamingwelt.

Aber auch Filmliebhaber kommen im Januar auf ihre Kosten. Netflix nimmt nämlich am 4. Januar das Thriller-Drama "Léon – Der Profi" mit Natalie Portman (41) und Gary Oldman (64) ins Programm. Bloß zwei Tage später folgt der neue Horrorstreifen des Streamingdienstes "Der denkwürdige Fall des Mr. Poe" mit Christian Bale (48) und Harry Potter-Star Harry Melling (33). Der Monat endet mit der Komödie "You People" mit Jonah Hill (39) und Eddie Murphy (61) sowie Pamela Andersons (55) Dokumentation "Pamela: Eine Liebesgeschichte".

Netflix Leo Suter in "Vikings: Valhalla"

Netflix Sam Morelos, Reyn Doi, Mace Coronel, Ashley Aufderheide ind "Die wilden Neunziger"

Netflix Christian Bale in "Der denkwürdige Fall des Mr Poe"

