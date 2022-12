Pamela Anderson wird sich eigene Doku noch nicht anschauen

Pamela Anderson (55) wird warten! Das ehemalige Boxenluder bringt einen Dokumentationsfilm über sein Leben heraus. Der soll am 31. Januar kommenden Jahres unter dem Titel: "Pamela, A Love Story" auf Netflix erscheinen. Dem Zuschauer erwarten darin bisher unbekannte Details über Pamelas früheres Leben in Ladysmith, British Columbia und über ihren Aufstieg als Model und Schauspielerin. Jetzt verrät Pamela, dass sie sich die Doku nicht sofort anschauen werde!

Gegenüber MailOnline hat der ehemalige Baywatch-Star nun verraten, dass er "nicht die Absicht" habe, die Doku vor der regulären Veröffentlichung zu sehen. "Ich habe vollen Zugang zu meinen Archiven und Tagebüchern gewährt und hoffe, dass es für jemanden Sinn macht. Ich hoffe, dass meine Geschichte die Leute dazu inspiriert, eine tolle Zeit zu haben und sich nicht so viele Sorgen zu machen", äußerte die Schauspielerin freudig.

Teil ihrer Geschichte sei auch das legendäre Sextape mit ihrem damaligen Ehemann Tommy Lee (60), wobei die 55-Jährige MailOnline zufolge endgültig ihre Sicht der Dinge offenlegen wolle. Regisseur Ryan White ist begeistert von Pamela: "Pamela trägt ihr Herz auf der Zunge - nicht nur in Beziehungen, sondern in allen Dingen ihres Lebens", ist er sich sicher. In jeder Hinsicht suche sie nach wie vor nach der Liebe ihres Lebens.

Anzeige

Netflix Pamela Anderson will in ihrer Netflix-Doku ihre Geschichte erzählen

Anzeige

Netflix Pamela Anderson in ihrer Netflix-Doku "Pamela, A Love Story"

Anzeige

Getty Images Pamela Anderson und Tommy Lee im Mai 1999

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de