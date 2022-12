Leander Sachers Liebesglück: Die Bachelor-Stars gratulieren

Diese Rosen-Stars freuen sich für Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28)! Monatelang hatte es Gerüchte gegeben, dass der einstige Bachelorette-Teilnehmer nach seiner Trennung von Siegerin Melissa Damilia (27) wieder eine neue Frau an seiner Seite hat – und zwar deren Nachfolgerin. Am ersten Weihnachtstag machten der Kölner und die einstige Schnittblumenverteilerin ihre Liebe dann endlich offiziell. Nun meldeten sich auch ein paar ihrer TV-Weggefährten mit liebevollen Glückwünschen.

Unter dem Instagram-Beitrag, in dem Leander und Maxime ihre Beziehung bekannt gegeben haben, häufen sich zahlreiche Kommentare begeisterter Fans. Darüber hinaus wünschten der diesjährige Bachelor Dominik Stuckmann (30) und dessen Freundin Anna Rossow (34) dem Paar alles Gute. "Alles Liebe", schrieb zudem Ex-Bachelorette Gerda Lewis (30). Deren Verflossener Keno Rüst schwärmte ebenfalls: "Ihr beiden." Doch damit nicht genug: Auch Michèle de Roos, die Niko Grieserts (32) Herz in dem Datingformat erobert hatte, hinterließ eine Reihe verliebter Emojis. "Bin so happy für euch beide", freute sich zudem ihr einstiger Auserwählter.

Mit weiteren Details zu ihrer Beziehung haben sich Leander und Maxime bisher zurückgehalten. Wie aus ihren Instagram-Storys hervorgeht, haben sie allerdings schon ihr erstes Weihnachten zusammen gefeiert – samt Festessen und Gesellschaftsspielen.

Instagram / nikogriesert Maxime Herbord (l.), Niko Griesert (hinten) und Leander Sacher (r.)

Dwi Anoraganingrum / Future Imag Dominik Stuckmann und Anna Rossow beim 27. RTL-Spendenmarathon 2022

Instagram / leander_sacher Maxime Herbord und Leander Sacher, Dezember 2022

