"Merry Britmas": Britney Spears meditierte an Weihnachten

Britney Spears (41) und Sam Asghari (28) lassen es sich gut gehen! Viele Prominente erzählten ihren Fans davon, wie sie das diesjährige Weihnachtsfest verbrachten. Mariah Carey (53) zeigte zum Beispiel, wie sie mit ihren Zwillingen Monroe (11) und Moroccan (11) Geschenke öffnet. Jennifer Lopez (53) präsentierte währenddessen ihren schicken Weihnachts-Look. Doch wie verbrachte Britney Spears die Feiertage? Die Sängerin meditierte mit ihrem Ehemann!

Auf Instagram postete Britneys Partner Sam Asghari ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie er seiner Frau im Schneidersitz gegenüber sitzt. "Eine kleine Wanderung und eine kleine Meditation an Weihnachten kann viel bewirken. Meine Frau wird wirklich zu einem Meditationsguru und ich liebe es. Merry Britmas", lautete Sams Text zu dem Post.

Viele Fans von Britney sind jedoch immer noch der Meinung, dass bei ihrem Idol irgendwas nicht stimmig ist. In der Vergangenheit wurde die Musikerin immer wieder skurrilen Gerüchten ausgesetzt. Jetzt vermuteten zahlreiche Follower erneut, dass es sich bei den zwei Personen auf Sams Weihnachtsfoto gar nicht um Sam und Britney handelt. "An all die Leute, die meinen, dass es nicht Britney ist – es wird langsam lächerlich. Lasst sie in Frieden leben!", setzte sich ein Fan für die 41-Jährige ein.

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Sam Asghari und Britney Spears

Instagram / samasghari Sam Asghari bei der "House of Gucci"-Premiere in L.A. im November 2021

