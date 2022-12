Paradiesisch: Paris Hilton schickt Weihnachtsgrüße vom Meer!

Paris Hilton (41) genießt die Feiertage in der Sonne! Die US-Amerikanerin war in diesem Jahr so richtig in Weihnachtsstimmung. Mit einer opulenten Party mit zahlreichen prominenten Gästen wie Kim Kardashian (42) schürte die schöne Hotel-Erbin die Vorfreude auf das Fest der Liebe und präsentierte zudem stolz ihre üppige Dekoration. Kein Wunder also, dass Paris' festliche Gesinnung weiterhin anhält – sogar auf einer Luxusjacht mitten in der Karibik!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Beauty jetzt mehrere Schnappschüsse, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Carter Reum zeigen. In Weihnachtspyjamas posieren die Turteltauben vor einem Weihnachtsbaum – und zwar auf einer luxuriösen Jacht vor der Küste der Bahamas! "Frohe Weihnachten aus dem Paradies. Das Leben ist schön!", schrieb Paris glücklich zu der Bilderreihe.

Mit einem weiteren Posting klärte Paris anschließend aber auch auf: Das Ehepaar gönnt sich in der Karibik lediglich einen After-Christmas-Urlaub. Den Heiligabend selbst hatten die zwei in ihrem Zuhause in Los Angeles verbracht. Das verdeutlichte Paris mit einem weiteren Schnappschuss vor dem Christbaum im heimischen Wohnzimmer.

Instagram / parishilton Paris Hilton an Weihnachten 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum, Dezember 2022

Instagram / parishilton Paris Hilton und Carter Reum, Weihnachten 2022

