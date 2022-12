Polizei-Großeinsatz während RAF Camora und Bonez MCs Konzert

Die Münchner Polizei greift erneut durch. Im Jahr 2019 ist die Rap-Gruppe 187 Strassenbande quer durch Deutschland getourt. Die Stimmung während der Auftritte war ausgelassen, doch in München wurden die Künstler von der Polizei überrascht: Es gab eine Razzia, bei der Bonez MC (37) sogar kurzzeitig festgenommen wurde. Vor wenigen Tagen hatten er und sein Kollege RAF Camora (38) wieder in der bayerischen Hauptstadt gespielt, wo erneut ein Polizeigroßeinsatz stattfand!

Kurz vor Weihnachten traten die beiden Rapper im Rahmen ihrer "Palmen aus Plastik 3"-Tour in München auf. Dafür hatte die Polizei einige Vorkehrungen getroffen: Wie die Süddeutsche Zeitung berichtete, wurden über 600 Fans an diesem Abend gefilzt, wobei 50 Anzeigen erstattet wurden. Mehr als die Hälfte fielen dabei unter das Betäubungsmittelgesetz, denn einige Konzertbesucher hatten Marihuana, Kokain und Crystal Meth dabei. Die restlichen Anzeigen wurden wegen Fahrens unter Drogen und Alkohol sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis erteilt. Auch ein per Haftbefehl Gesuchter konnte an diesem Abend dingfest gemacht werden.

Bei den Künstlern selbst konnte dieses Mal nichts gefunden werden. Das dürfte vermutlich RAF zu Gute gekommen sein, denn er stand vor einer Woche noch in Wien vor Gericht. Der Grund: Er ist im vergangenen Sommer in eine Schlägerei geraten – wurde nun aber freigesprochen.

187ers: RAF Camora, SA4, Bonez MC, Maxwell und Gzuz bei 1Live Krone 2016

Bonez MC im Dezember 2022

Raf Camora, Rapper

