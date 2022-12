Sam Abdul spricht Klartext: Sie war nie mit Brett zusammen!

Samantha Abdul (33) räumt endlich mit den Gerüchten um sie und Brett Oppenheim (45) auf! Schon seit Monaten spekulieren Fans, ob die Blondine und der Selling Sunset-Star ein Paar sind. Die beiden waren nämlich verdächtig oft gemeinsam unterwegs, auf diversen Aufnahmen zeigten die Influencerin und der US-Makler sich ziemlich vertraut. Nun stellt Sam aber klar, dass sie und Brett nie ein Paar waren!

In einem Q&A auf Instagram äußerte Sam sich zu der Frage eines Followers, ob sie noch vergeben ist. Daraufhin fand sie deutliche Worte: "Ich war nie vergeben." Sie habe nie gesagt, dass sie und der TV-Star in einer Beziehung seien – auch wenn es auf Bildern und Videos vielleicht so aussehen mag. Dennoch habe die Tätowiererin noch Kontakt mit Brett: "Ja, wir haben regelmäßig Kontakt und wenn es passt, dann sehen wir uns auch – aber ich bin noch immer Mutter und habe einen Hund und einen Job und kann nun mal nicht einfach hier abhauen."

In Zukunft werde sie Sam Brett aber wieder in Los Angeles besuchen, auch er würde zu der ehemaligen Bachelor-Kandidatin reisen. Dennoch sei die Beauty für andere offen: "Wir haben eine wundervolle Freundschaft und trotzdem lerne ich andere kennen."

Instagram / marielounurk Brett Oppenheim und Samantha Abdul im September 2022

Instagram / jasonoppenheim Samantha Abdul mit Brett Oppenheim und den "Selling Sunset"-Stars, August 2022

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

