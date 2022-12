Sexy Santa! Irina Shayk zeigt sich im weihnachtlichen Look

Irina Shayk (36) setzt auf heiße Weihnachten! Das schöne Model hatte in den vergangenen Monaten immer wieder für Gerüchte gesorgt. Nach einer mehrjährigen Pause soll die gebürtige Russin wieder mit ihrem Ex Bradley Cooper (47) liiert sein. Wiederholt waren die beiden zu zweit und auch mit Tochter Lea (5) gesichtet worden. Die Beauty selbst äußerte sich bisher nicht zu den Spekulationen – stattdessen begeistert Irina ihre Fans jetzt als sexy Santa!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 36-Jährige einige Einblicke in ihr Weihnachtsfest mit ihren Followern. Auf einem der Bilder posiert das ehemalige Victoria's Secret-Model in einem Weihnachtsmann-Mantel vor dem Tannenbaum und schaut dabei lasziv in die Kamera. Weitere Aufnahmen zeigen Irinas Festmahl, das Feuer im Kamin und die üppige Dekoration.

Ob Irina den Heiligabend kommendes Jahr wohl nicht nur als sexy Santa, sondern auch als zweifache Mama verbringen wird? Neben den Gerüchten über ein Liebes-Comeback war zuletzt nämlich darüber spekuliert worden, dass die Ex-Partner sich ein weiteres Kind wünschen sollen. Besonders der Schauspieler ist laut einem Insider voller Vorfreude, seine Familie zu vergrößern.

Bradley Cooper, Tochter Lea und Irina Shayk

Irina Shayk, Model

Bradley Cooper und Irina Shayk, Februar 2019

