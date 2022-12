So verbrachte Mariah Carey Weihnachtsmorgen mit ihren Kids!

Da waren ihre Kinder wohl richtig brav! Auch die Stars und Sternchen feiern in diesem Jahr wieder Weihnachten. Vor allem Sängerin Mariah Carey (53) scheint ein großes Faible für das Fest der Liebe zu haben. Kein Wunder, dass die Feiertage und vor allem der Weihnachtsmorgen bei ihr besonders zelebriert werden: Im Netz teilte Mariah nun einen Einblick, wie sie mit ihren Zwillingen Monroe (11) und Moroccan (11) Geschenke öffnet!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 53-Jährige einen Clip ihrer Weihnachtstradition mit ihren Kids. Während sie am Abend zuvor noch mit Rentieren schmuste, sah der Morgen danach etwas hektischer und bunter aus. Ihre Zwillinge ließen die "All I Want For Christmas"-Interpretin nicht lange schlafen. Vor allem Moroccan schien im Geschenkerausch zu sein – der Elfjährige packte ganz aufgeregt die Geschenke aus.

Dass Weihnachten für Mariah jedes Jahr etwas Besonderes ist, ist wohl auch ihrem Song "All I Want For Christmas" geschuldet – mit diesem verdient sie nämlich auch 28 Jahre später immer noch eine Menge Kohle. Wie The Economist nämlich berechnet hat, soll der Hit der Musikerin jedes Jahr fast zwei Millionen Euro einbringen.

Anzeige

Instagram / mariahcarey Moroccan Cannon an Weihnachten 2022

Anzeige

Instagram / mariahcarey Mariah Carey im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Mariah Carey, Dezember 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de