So verschmust feiert Nina Bott Weihnachten mit ihrer Familie

Nina Bott (44) genießt besinnliche Weihnachten mit ihren Liebsten! Auf Social Media gewährt die einstige GZSZ-Darstellerin ihren Followern immer wieder niedliche Einblicke in ihren Alltag als Vollblutmama. Ob gemeinsam mit ihren vier Kindern oder an der Seite ihres Partners Benjamin Baarz (35) – die Schauspielerin meldet sich regelmäßig mit Updates im Netz. So auch zum diesjährigen Weihnachtsfest. Im Netz veröffentlicht Nina nun einige Schnappschüsse von ihren verschmusten Festtagen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Nina am Sonntag einige niedliche Bilder, die sie und ihre Familie beim gemeinsamen Weihnachtsfest zeigen. Ebenso wie Schnappschüsse, auf denen sich ihre Kids liebevoll in die Arme schließen, veröffentlichte die 44-Jährige auch einige verschmuste Pics mit ihrem Liebsten. "Wir machen jetzt auf jeden Fall mal weiter mit dem Nichts tun und lassen es uns gut gehen", verriet sie über ihre entspannten Feiertage und wünschte auch ihren Fans ein besinnliches Fest.

Ebenso wie die Familienschnappschüsse ließ es sich Nina auch nicht entgehen, eines ihrer Weihnachtsoutfits mit ihren Followern zu teilen. Auf einem Spiegelselfie ist zu sehen, wie sie ihr buntes Glitzerkleid lässig mit einem grünen Blazer toppte. Was sagt ihr zu den Weihnachtseindrücken der Moderatorin?

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott, Ex-GZSZ-Darstellerin

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Botts Kids im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / ninabott Nina Bott im Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de