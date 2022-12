Trennung von Antonia: Macht TV-Bauer Patrick weiter Musik?

Will Patrick Romer (27) weiterhin versuchen, in der Musikbranche Fuß zu fassen? Im Oktober hatte der Baden-Württemberger zusammen mit seiner damaligen Bauer sucht Frau-Freundin Antonia Hemmer (22) einen Schlagersong rausgebracht. Doch nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von "Du hast mich einmal zu oft angesehen" ging ihre Beziehung in die Brüche. Dabei hatten die Das Sommerhaus der Stars-Sieger erst kurz zuvor noch einen gemeinsamen Plattenvertrag unterschrieben. Wie geht es nun für Patrick in Sachen Musik weiter?

In seiner Instagram-Story stellte der 27-Jährige klar, dass er nach wie vor hinter dem gemeinsamen Musikprojekt mit Antonia stehe: "Ich finde das genauso wenig komisch, wie wenn man alte Fotos von seinem Ex-Partner sieht. Es ist einfach ein Teil der Vergangenheit." Weitere Songs werde es von ihnen aber nicht geben: "Das gemeinsame Album wurde gecancelt." Stattdessen möchte Patrick weiter an seiner Solokarriere arbeiten. "Ich will nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein Album rausbringen", zeigte sich der Hobbybauer optimistisch.

Patrick und Antonias Song war auf viel negative Kritik gestoßen. Auch was die Veröffentlichung einer gemeinsamen Platte anging, zeigten sich die Promiflash-Leser skeptisch. In einer Umfrage [Stand 26. Dezember 2022, 16:20 Uhr] gaben 93,2 Prozent der Teilnehmer an, dass die Art der Musik überhaupt nicht ihren Geschmack treffe. Nur 6,8 Prozent stimmten für: "Mir hat ihre Single echt gut gefallen!"

Anzeige

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, ehemaliger "Bauer sucht Frau"-Kandidat

Anzeige

RTL Patrick Romer und Antonia Hemmer bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de