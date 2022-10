Nach Single: Patrick Romer und Antonia nehmen Album auf

Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) wollen mit ihrer Musik voll durchstarten! Die Gewinner der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars haben erst Anfang Oktober ihre erste gemeinsame Single namens "Du hast mich einmal zu oft angesehen" auf den Markt gebracht. Doch bei diesem einen Schlagerlied soll es in Zukunft nicht bleiben: Patrick und Antonia nehmen sogar ein ganzes Album auf!

Sowohl Patrick als auch Antonia teilten in ihren Instagram-Storys jetzt einige Aufnahmen aus Berlin. Dort arbeitete das Paar in einem Tonstudio gemeinsam an seinen musikalischen Projekten – und die neuen Tracks feiern die beiden schon jetzt total: In den Clips singen und tanzen die Turteltauben, was das Zeug hält. "Wir haben so coole neue Songs. Das Album wird mega", freute sich Patrick zudem.

In Sachen Musik haben Patrick und Antonia außerdem schon einen großen Deal an Land gezogen. "Nach einem Jahr harter Arbeit haben Antonia und ich unseren ersten Plattenvertrag bei Telamo unterschrieben", hatte er schon vor ein paar Wochen erklärt. Das sei für den ehemaligen Bauer sucht Frau-Casanova ein "Meilenstein".

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer im Mai 2022

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer und ihr Freund Patrick

Instagram / antonia_hemmer Antonia und Patrick, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2020

