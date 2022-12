Weihnachts-Pic: Hier zeigt Khloé Kardashian endlich ihr Baby

Khloé Kardashian (38) zeigt ihren Sohnemann! Im August wurde die Schwester von Kim Kardashian (42) mithilfe einer Leihmutter zur Zweifachmama. 2018 wurde ihre erste Tochter mit dem Namen True Thompson (4) geboren. Die TV-Bekanntheit hat kein Problem damit, True der Öffentlichkeit zu zeigen, auf ihren Sohn konnten Fans jedoch bisher keinen Blick werfen. Jetzt postete Khloé die erste Aufnahme mit ihrem Sohnemann auf dem Arm!

Pünktlich zu Weihnachten beschenkte Khloé ihre Follower auf Instagram mit einem festlichen Familienschnappschuss. Die Beauty steht auf den Aufnahmen vor einem großen geschmückten Tannenbaum. Neben ihr steht ihre Tochter True in einem feuerroten Kleid. Khloé selbst trägt ein Kleid in der gleichen Farbe und hält dabei ihren Sohn auf dem Arm. Das Gesicht des Babys zeigte die 38-Jährige jedoch nicht.

Einige Fans brachten in der Kommentarspalte ihre Verwunderung darüber zum Ausdruck, warum Khloé in der Öffentlichkeit so wenig über ihren Sohn spricht. "Warum beschützt ihr die Identität der Männer/Jungs in eurer Familie, aber nicht die eurer Frauen/Töchter?", fragte sich jemand. Tatsächlich verriet Khloé kurz nach der Geburt bereits den Namen ihrer Tochter True und zeigte sie im Internet. Bisher ist der Name ihres Sohnes nicht bekannt.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, ihre Tochter True Thompson und ihr Sohn

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de