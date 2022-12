Ziehen "Bachelor in Paradise"-Mimi und Yannick nun zusammen?

Wie geht es bei Michelle Gwozdz (28) und Yannick Syperek weiter? Das Ex-Paar traf in diesem Jahr bei Bachelor in Paradise aufeinander – und plötzlich funkte es wieder. In der Kuppelshow entschieden die zwei, ihrer Liebe noch eine zweite Chance zu geben. Seitdem gehen Mimi und Yannick wieder Seite an Seite durchs Leben – doch planen sie auch die nächsten Schritte? Jetzt verrieten sie, ob sie bald zusammenziehen wollen.

Bei einem Q&A auf Instagram wollte ein Fan jetzt genauer wissen, wie es um die Wohnsituation der beiden bestellt ist. "Ich wohne jetzt seit fast zwei Jahren alleine in Köln und genieße das richtig. Bin auch nicht der Meinung, dass man irgendwas auf Druck machen sollte", erteilte Mimi einem baldigen Zusammenziehen eine Abfuhr. Sie wolle sich mit der gemeinsamen Wohnung einfach Zeit lassen: "Alles Schritt für Schritt und die Zeit wird es ja zeigen – vielleicht so in ein, zwei Jahren."

Bis dahin trennen sie von ihrem in Mettmann lebenden Yannick weiterhin knapp 50 Kilometer. Ob sich die beiden zumindest im TV mal wieder eine Unterkunft teilen, bleibt offen – Das Sommerhaus der Stars könnte sich Mimi tatsächlich vorstellen. Nur ein Format schließt sie aus: "Wenn Yannick mich mal fragen sollte, ob wir bei Temptation Island mitmachen, wüsste ich, dass das der Anfang vom Ende wäre."

RTL / René Lohse Michelle Gwozdz bei "Bachelor in Paradise", 2022

Instagram / mimi.gwo Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, Reality-TV-Stars

RTL / René Lohse Yannick Syperek, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2022

