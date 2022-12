Mimi Gwozdz teilt das erste Pärchenvideo mit ihrem Yannick!

Michelle Gwozdz (28) und Yannick Syperek haben bei Bachelor in Paradise die Liebe (wieder-) gefunden! Die beiden Reality-TV-Stars trafen in dem Kuppelformat aufeinander – kannten sich aber schon vorher. Schon vor der Show hatten die zwei sich gedatet, aus dem Flirt wurde aber keine Beziehung. In der Sendung gaben die zwei sich dann eine weitere Chance und verliebten sich tatsächlich ineinander. Nun postet Mimi das erste Turtelvideo mit Yannick!

Die Fans wollten unbedingt wissen, ob die beiden immer noch ein Paar ist. Als Antwort auf diese Fragen teilte die Beauty ein Video der beiden auf Instagram. Darin sind verschiedene kurze Clips und Fotos von ihnen zu sehen, unter anderem strahlen sie verliebt oder kuscheln im Bett. Allem Anschein nach sind Mimi und Yannick immer noch ein glückliches Paar!

Die Fans der Turteltauben freuten sich natürlich sehr über das Happy End und verliehen ihrer Freude in der Kommentarspalte Ausdruck. "Bitte, bitte heiratet, bekommt ganz viele kleine Yannicks und Mimis und bleibt für immer zusammen", schwärmte beispielsweise ein Fan.

Instagram / mimi.gwo Yannick Syperek und Mimi Gwozdz

RTL Mimi Gwozdz mit Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / mimi.gwo Yannick Syperek und Mimi Gwozdz, Reality-TV-Stars

