Da schmelzen Herzen: Zac Efron gratuliert kleinen Schwester

Viele Mädchen würden wohl in diesem Moment gerne mit ihr tauschen. Bekanntheit erlangte Zac Efron (35) durch die Disney-Filmreihe High School Musical und lässt seither Fanherzen höherschlagen. Danach ist der Hottie jedoch nicht etwa in der Versenkung verschwunden, sondern hat immer wieder begehrte Filmrollen an Land gezogen. So war er unter anderem in der Kino-Neuauflage von Baywatch sowie in "The Greatest Showman" an der Seite von Hugh Jackman (54) zu sehen. Mit diesem süßen Post zum Geburtstag seiner Schwester bringt Zac die Herzen seiner Fans auf andere Weise zum Schmelzen!

Auf Instagram teilte der "Bad Neighbors"-Star zwei niedliche Bilder, auf denen er seine zweijährige Halbschwester Olivia im Arm hält. Liebevoll schaut er darin die Kleine an und gibt ihr in einem der Schnappschüsse einen Kuss auf ihre goldenen Locken. "Alles Gute zum Geburtstag, kleine Schwester", gratulierte ihr der 35-Jährige.

"Ich glaube, wir haben sie zu sehr verwöhnt", meldete sich Zacs kleiner Bruder Dylan (30) in den Kommentaren zu Wort. Doch auch den Fans fiel die innige Geschwisterliebe sofort ins Auge. "Wie sie dich ansieht! Pure Liebe", schwärmte eine Followerin.

