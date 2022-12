Hate wegen "Offenbarung": Aleks Petrovic rechtfertigt sich

Das lässt Aleksandar Petrovic (31) nicht auf sich sitzen! In der diesjährigen Temptation Island V.I.P-Staffel verliebte er sich in die Verführerin Vanessa Nwattu und kam mit ihr zusammen – obwohl er zu diesem Zeitpunkt noch mit Christina Dimitriou (30) in einer Beziehung war. Nach dem großen Wiedersehen, in dem Aleks seine Liebe offiziell machte, kündigte er eine große Offenbarung an, woraufhin er die Beziehung erneut bestätigte – sehr zum Unmut seiner enttäuschten Follower. Die Reaktionen seiner Fans kann Aleks allerdings nicht verstehen!

In einer Story auf Instagram rechtfertigte sich der Realitystar: "Auch wenn viele bereits spekuliert haben, dass ich mit Vanessa zusammen bin, durften wir [unsere Beziehung] erst heute – sechs Monate später – bekannt geben." Für Aleks und seine Liebste sei es daher "die größte Offenbarung des Jahres". Morgen soll bereits ein weiteres Statement folgen: In einem 40-minütigen Video wollen die beiden "Temptation Island V.I.P" aus ihrer Sicht erläutern.

Die Fans zeigten sich nach dem Video auf der Social-Media-Plattform allesamt enttäuscht: "Peinlich. Dachte, jetzt kommt was Krasses", kommentierte ein Follower. "Das ist keine Offenbarung, das ist blamieren auf höchstem Niveau, mehr nicht", "Das war jetzt die Offenbarung? Lächerlich!" oder "Ist das ein Witz gerade?", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Instagram / christinadimitriou_official Aleksandar Petrovic und Christina Dimitriou

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, "Love Island"-Bekanntheit

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

