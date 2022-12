"Temptation Island"-Aleks und Vanessa wohnen schon zusammen

Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu sind den nächsten Schritt gegangen! Eigentlich hatten der Influencer und Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. teilgenommen, um sich gegenseitig ihre Treue zu beweisen. Auf der Insel der Versuchung verliebte sich der Personaltrainer jedoch in die Verführerin und ging eine Beziehung mit ihr ein. Bereuen tut er das nicht – immerhin seien die beiden sehr glücklich miteinander. Inzwischen wohnen Aleks und Vanessa sogar zusammen!

In der Wiedersehensfolge des beliebten Reality-TV-Formats verraten Aleks und Vanessa, dass sie seit ihrem letzten Dreamdate bis heute in einer glücklichen Beziehung sind. Kurz nach den Dreharbeiten besuchten sich die zwei und lernten sich außerhalb des TVs noch intensiver kennen. "Da haben wir dann entschieden: 'Das ist real, das ist echt, das ist tiefgründig, das ist eine andere Ebene, wir wollen zusammenziehen'. Und seit einem halben Jahr wohnen wir zusammen", erklärt Aleks im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert (26).

Dass Aleks total vernarrt in seine neue Freundin ist, machte er auch im Promiflash-Interview mehr als deutlich. "Ich wusste, dass ich den größten Shitstorm kriegen würde, habe es dennoch in Kauf genommen. Mich vor ganz Deutschland bloßzustellen und nichts vorzuspielen, sondern auf meine Gefühle zu hören und dazu zu stehen", erklärte er seine Entscheidung, in der Show seine Gefühle für Vanessa offen zu zeigen.

"Temptation Island V.I.P." seit 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

RTL Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

RTL Aleksandar Petrovic und Verführerin Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de