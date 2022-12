Herzogin Meghan beeindruckte William mit ihrem Geschenk

Herzogin Meghan (41) und ihr Prinz Harry (38) sind derzeit in aller Munde. In ihrer Dokumentation "Harry & Meghan" haben sie ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert – sehr zum Leidwesen der britischen Königsfamilie. Dass die Parteien Weihnachten nicht gemeinsam gefeiert haben, ist daher nicht verwunderlich. Das war jedoch nicht immer so. 2017 hatte die ehemalige Schauspielerin das erste Mal die Feiertage mit der Familie ihres Partners verbracht. Dabei hatte Meghan Prinz William mit ihrem Geschenk tief beeindruckt!

In "Finding Freedom" von Omid Scobie und Carolyn Durand werden den Lesern kleine Einblicke in Harry und Meghans Leben gegeben. Zum Fest der Liebe pflegen die britischen Royals die Tradition, sich gegenseitig mit "billigen Gag-Geschenken" zu überraschen. "Für Meghan war es eine große Herausforderung, die perfekten Geschenke für ihre erweiterte Familie zu finden", schreiben die Autoren. Für ihren zukünftigen Schwager habe sie schließlich eine Punktlandung hingelegt! Dem schenkte sie nämlich einen Löffel mit der Aufschrift "Cereal Killer": ein Wortspiel aus "Serial Killer" und dem englischen Wort für Müsli. Dies habe den zukünftigen König von Großbritannien ziemlich beeindruckt.

Prinz William selbst habe nicht immer das perfekte Gespür, was Geschenke angeht. In "That Peter Crouch Podcast" war der Royal anwesend und verriet dort, welches schreckliche Geschenk er damals seiner Kate (40) gemacht hatte, um sie zu umwerben. "Ich habe meiner Frau einmal ein Fernglas geschenkt", erinnerte er sich. Er wisse nicht einmal, warum er dies damals getan habe, doch besonders gut sei es nicht gelaufen. "Das lässt sie mich bis heute nicht vergessen", fügte er hinzu.

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz William im November 2022

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Oktober 2022

