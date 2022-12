Leicht zu haben? So denkt "Are You The One?"-Sasa von Carina

Sasa hält sich alle Optionen offen. Bei Are You The One? bandelt der Berliner gleich mit zwei Frauen an – Vanessa und Carina. Während er in Vanessa eine Frau für eine ernsthafte Beziehung sieht, kann er sich mit der Blondine eher etwas anderes vorstellen: Sasa will mit Carina nur Spaß haben und denkt, dass das auch jederzeit einfach möglich sei.

In den aktuellen Doppelfolgen ist die Dreiecksbeziehung zwischen Vanessa, Sasa und Carina wieder ein ganz großes Thema. Denn lange könne der 23-Jährige der Versuchung wohl nicht widerstehen. "Zwischen mir und Carina ist eine intensive Spannung. Da ist viel, viel sexuelle Energie zwischen uns beiden", erklärte er. Gleichzeitig versuchte er Vanessa zu erklären, dass er die andere Frau nur sexy und attraktiv finde und sich über das Körperliche hinaus nichts vorstellen könne. Im Gespräch mit Ken verdeutlichte er das: "Carina macht es mir nicht einfach. Wenn du weißt, sie will dich und ich könnte wirklich mit der jeden Moment in den Boom-Boom-Room gehen. Sie hat mir gesagt: 'Wenn du willst, wir gehen sofort hoch!'"

Obwohl er Vanessa oft versicherte, dass er sie näher kennenlernen möchte, hat er doch so seine Zweifel. "Ich hoffe einfach, dass Vanessa wild genug für mich ist", äußerte er im Einzelinterview seine Bedenken. Demnach habe er Angst, dass er sich in etwas verrenne, da ihm guter Sex offenbar sehr wichtig ist.

Anzeige

Instagram / sasagatsby Sasa Pavlovic im Februar 2022

Anzeige

Instagram / carina.nl Carina Nl im August 2022

Anzeige

Instagram / vanessita_x Vanessa, "Are You The One?"-Kandidatin 2022

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Sasa so etwas über Carina sagt? Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung! Er ist wenigstens ehrlich... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de