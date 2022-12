"Liebe verdoppelt": J.Lo schwärmt von Weihnachten mit Ben!

Jennifer Lopez (53) hat das diesjährige Weihnachtsfest besonders genossen! Die US-amerikanische Musikerin und ihr Mann Ben Affleck (50) haben die Feiertage in diesem Jahr nämlich zum ersten Mal als Ehepaar verbracht: Die "Let's Get Loud"-Interpretin und der "Gone Girl"-Darsteller haben sich erst im Sommer das Jawort gegeben. Jetzt schwärmte J.Lo in den höchsten Tönen von den festlichen Weihnachtstagen mit ihrem Mann Ben!

In ihrem Newsletter OnTheJLo ließ Jennifer jetzt das Fest der Liebe Revue passieren – und dabei wird deutlich, wie sehr die "On The Floor"-Interpretin ihr Liebesglück genießt. "Wir haben unsere Familien zusammengeführt – wir haben also quasi die Personenanzahl verdoppelt, den Spaß verdoppelt, die Liebe verdoppelt, die Geschenke verdoppelt und das Chaos verdreifacht!", fasste die 53-Jährige ihr Weihnachten 2022 zusammen.

Doch J.Lo und ihr Ben zelebrierten Weihnachten nicht nur innerhalb ihrer Familie. "Zur Party kamen Familienmitglieder, Freunden, Kollegen und Leute, die wir schon seit Jahren kennen", zählte die Sängerin nämlich auf und gewährte zudem weitere Einblicke in die Feierlichkeiten: "Wir haben gesungen und getanzt und hatten eine fantastische Zeit!"

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Februar 2022

J.Lo im Juni 2022 in New York City

Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021 in New York City

