Mit Mama Kris: Kylie Jenner genießt Weihnachten ungeschminkt

Kylie Jenner (25) zeigt ihr unverblümtes Selbst. Die Unternehmerin ist in der Regel für ihre extravaganten Looks bekannt. Schon seit ihrer Jugend schlägt das Herz der US-Amerikanerin für Make-up höher. Kein Wunder also, dass sie selbst eine Make-up-Marke gegründet hat und sich auch in Sachen Fashion stets in ausgefallenen Outfits präsentiert. Doch zu Weihnachten galt bei Kylie das Motto "Weniger ist mehr" – die Beauty feierte ungeschminkt und im Schlafanzug.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Mutter von zwei Kindern am Dienstag einen Schnappschuss, der vermutlich am Weihnachtsmorgen entstanden ist. Die Aufnahme zeigt Kylie gemeinsam mit ihrer Mama Kris Jenner (67) vor dem Christbaum: Während die 67-Jährige geschminkt in die Kamera strahlt, ist auf dem Gesicht ihrer Tochter kein bisschen Make-up zu erkennen. Kylies Fans sind davon begeistert: "Du siehst ungeschminkt so gut aus. Es macht dich jünger", schrieb ein User.

Doch Kylie wäre nicht Kylie, wenn sie sich zum Fest der Liebe nicht auch einmal perfekt gestylt zeigen würde. Zur alljährlichen Weihnachtsparty der Kardashian-Jenners hatte sie sich am Heiligabend deshalb mächtig in Schale geschmissen – inklusive roter Lippen und einer aufwendigen Frisur. Das Highlight des Auftritts: Kylie und Töchterchen Stormi (4) traten im Partnerlook auf.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Realitystar

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Reality-TV-Star

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihrer Tochter Stormi Webster

