So pompös feierten Kardashians und Jenners Weihnachten!

Haben sie sich mal wieder selbst übertroffen? Kim Kardashian (42) und ihre Reality-TV-Familie ist dafür bekannt, ihr Weihnachtsfest luxuriös zu gestalten. Jedes Jahr gibt es eine große Party, für die sich nicht nur die Kinder von Kris Jenner (67) in Schale schmeißen, sondern auch deren Nachwuchs. Auch 2022 wurden wohl keine Kosten und Mühen gescheut. So pompös zelebrierten die Kardashians und Jenners das Fest!

In ihren Instagram-Storys gab es zahlreiche Einblicke in ihre Feier. Egal, was Khloé Kardashian und Co. abfilmten – überall schien es zu glitzern, zu funkeln und zu leuchten. Die Location war voll mit roten Tannen, übergroßen Weihnachtsfiguren und Lichterketten. Aber auch die Outfits der TV-Stars konnten sich sehen lassen. Kim trug ein glitzerndes Kleid in Silber. Ihre Schwester Khloé entschied sich für einen Look in Rot und war so im Partnerlook mit ihrer kleinen Tochter True Thompson. Ebenfalls im Partnerlook waren Kylie Jenner (25) und ihre Tochter Stormi Webster (4).

Für Unterhaltung sorgte die Sängerin Sia (47), die auch ihren Weihnachtshit "Snowman" zum Besten gab. Für die Kinder wurde ein Bällebad aufgestellt. Selbst Khloé schien überwältigt von der Party zu sein: "Ist das nicht magisch, Leute?", fragte sie ihre Follower auf Social Media, als sie durch die geschmückte Location gelaufen ist.

Instagram / kimkardashian Das Weihnachtsfest der Kardashians

Instagram / khloekardashian True Thompson und Khloé Kardashian, Dezember 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Sternchen

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und ihre Tochter Stormi, Weihnachten 2022

