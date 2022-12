Neunte Schwangerschaftswoche: Anna Adamyan ist nur übel

Trotz großer Freude geht die Schwangerschaft nicht spurlos an Anna Adamyan (26) vorbei. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin verkündete Anfang Dezember, dass sie und ihr Mann Sargis Adamyan (29) ein Kind erwarten. Aufgrund der Unterleibserkrankung Endometriose war es dem Model bislang verwehrt geblieben, Nachwuchs zu bekommen. Nun könnte die Influencerin über ihre Schwangerschaft kaum glücklicher sein. Doch jetzt hat Anna mit etwas anderem zu kämpfen.

In ihrer Story auf Instagram gibt die Influencerin ihren Followern immer wieder Updates zu ihrer Schwangerschaft. So auch jetzt in ihrer neunten Schwangerschaftswoche. "Seit ein paar Tagen habe ich mit Übelkeit zu kämpfen", berichtet die werdende Mama. "Das mit der Übelkeit hat mich die letzten Tage echt ein bisschen rausgehauen beziehungsweise tut es immer noch", klagt sie ihr Leid. Dabei sei es auch egal, was oder wie viel sie esse. "Sie ist immer da", fügt sie deprimiert hinzu.

Zuvor hatte Anna bereits darüber gesprochen, dass sie unter extremer Müdigkeit, Unterleibsschmerzen, einem flauen Magen und Kreislaufproblemen leide. "Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, dass ich täglich noch fünf und jeden dritten Tag sechs Medikamente/Hormone einnehme", hatte sie ihr ständiges Unwohlsein erklärt. Denn aufgrund ihrer Unterleibserkrankung nimmt sie regelmäßig Medikamente, damit ihrem ungeborenen Kind nichts passiert.

Anzeige

Instagram / sargis_adamyan Anna Adamyan mit ihrem Mann Sargis Adamyan

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Model

Anzeige

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de