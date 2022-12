Paola Maria total stolz: Sohn Leo ist schon vier Jahre alt!

Paola Marias (29) erstgeborener Sohn wird langsam richtig groß! Aus ihrer Ehe mit dem YouTuber Sascha Koslowski (36) hat die Influencerin zwei Söhne: Leonardo Koslowski (4) und Alessandro Koslowski (2). Anfang des Jahres trennte das Paar sich jedoch. Seitdem kümmert sich die Brünette laut eigener Aussage überwiegend alleine um ihre beiden Jungs. Nun stand für die kleine Familie ein großes Ereignis an: Leonardo feierte seinen vierten Geburtstag!

In ihrer Instagram-Story postete Paola ein Throwback-Foto von ihr und ihrem kleinen Sonnenschein und verlieh ihrer Freude über den Geburtstag ihres Sohnes Ausdruck: "Happy Birthday, mein Großer! Du bist heute vier Jahre alt geworden. Mama liebt dich so sehr, mein Pupi." Daraufhin teilte sie noch Fotos und Clips der Paw-Patrol-Geburtstagstorte und einer Piñata. Scheint so, als wäre der Geburtstag des Kleinen gebührend gefeiert worden.

Sascha gratulierte seinem Sohn bislang noch nicht auf Social Media. Paola hatte im Oktober in einem YouTube-Video ausgepackt, dass der 36-Jährige sich momentan kaum bei seinen beiden Söhnen melden würde – er könne das gerade nicht. "Warum stellst du deine Gefühle über die deiner Kinder?", hatte die zweifache Mutter daraufhin überlegt.

Instagram / paola Paola Maria und Sohn Leonardo

Instagram / paola Paola Maria mit ihren Söhnen Alessandro und Leonardo

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

