"Temptation Island"-Sandra trauert um Beziehung mit Tommy

Sandra Sicora (30) will nach vorne schauen. Die Influencerin stellte bei Temptation Island V.I.P. gemeinsam mit Tommy Pedroni ihre Beziehung auf die Probe. Doch sie haben es nicht geschafft – für den Franzosen sei das Vertrauen für immer gebrochen, nachdem seine Freundin den Verführern in der Villa zu nahe kam. Für Sandra ist das tragisch: Nun veröffentlichte sie ein langes Statement und nahm Abschied von der Beziehung.

Nachdem die Wiedersehensfolge erschienen ist, teilt Sandra jetzt ihre Gefühle auf Instagram. Sie sehe ihre eigenen Fehler ein und entschuldige sich dafür. Dass die Beziehung nun vorbei ist, nimmt die 30-Jährige aber sehr mit: "Das, was wir hatten, wurde in meinen Augen zu leichtfertig weggeschmissen. Es ist traurig und absolut nicht fair, nach so einer intensiven, schönen Beziehung durch so eine Show getrennte Wege gehen zu müssen." Sandra habe alles gegeben, um die Liebe zu retten, doch es habe nichts genützt.

"Leider hat die Liebe nicht gereicht, sonst wäre ich nicht so schnell von ihm ersetzt worden. [...] Nachdem ich Nizza verlassen habe, habe ich sehr schnell gespürt, wie egal ich Tommy bin und wie gern er sich mit anderen Frauen tröstet, um mich zu vergessen", wettert Sandra noch. Nun möchte sie das Kapitel jedoch endgültig beenden und auf sich achten: "Ich muss nun heilen und an mich denken."

Temptation Island V.I.P., RTL+ Tommy Pedroni und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

RTL / Frank J. Fastner Tommy Pedroni und Sandra Sicora

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

