Trotz Urlaub: Keine Reunion bei Sandra Sicora und Tommy

Hat Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni die gemeinsame Auszeit wieder zusammengebracht? Weil die Influencerin laut dem gebürtigen Franzosen zu viel Nähe zu den Verführern zugelassen habe, hatten sich die Wege des Paares nach Temptation Island V.I.P getrennt. Nach den Dreharbeiten verbrachten die zwei dennoch einige Tage in Portugal und schienen sich anzunähern. Viele Fans fragten sich deshalb, ob sie wieder zueinandergefunden haben. In der Wiedersehens-Show klären Sandra und Tommy ihren Beziehungsstatus auf.

In der letzten Folge der beliebten Reality-TV-Serie treffen die Kandidaten noch einmal aufeinander. Dabei verraten Tommy und Sandra: Auch nach ihrem gemeinsamen Hotel-Aufenthalt nach dem Format sind die zwei kein Paar! Vielmehr fällt es dem Ex-Profischwimmer immer noch schwer, seiner Ex in die Augen zu sehen – obwohl sie sich ziemlich ins Zeug legte, um die Beziehung zu retten. "Ich würde nicht mehr zu 'Temptation Island V.I.P.' gehen, weil ich dadurch die Liebe meines Lebens verloren habe", gesteht sich Sandra unter Tränen ein. Auch Tommy berührt die Situation sehr – erklärt jedoch, dass er seiner Ex nicht mehr vertrauen könne.

Um über Sandra hinweg zu kommen, lenkte sich Tommy deshalb mit anderen Frauen ab. "Ich bin feiern gegangen und habe einfach versucht zu vergessen", gestand der Blondschopf im Gespräch mit Moderatorin Lola Weippert (26). Aufgegangen sei der Plan jedoch nicht – immerhin habe er noch immer tiefe Gefühle für Sandra.

