Umfrage: Gibt es noch Hoffnung für Sandra Sicora und Tommy?

Finden Sandra Sicora (30) und Tommy Pedroni wieder zusammen? Bei Temptation Island V.I.P. stellte sich das Influencer-Pärchen dem großen Treuetest. Nach dem Fremdgeh-Format verlassen die zwei die Insel der Versuchung jedoch nicht als Paar – immerhin habe Sandra laut Tommy viel zu viel Nähe zu den Verführern in der Frauenvilla zugelassen. Am Dienstag trifft das Ex-Paar in der großen Wiedersehensshow aufeinander. Was glaubt ihr: Werden Sandra und Tommy wieder zueinanderfinden?

Der gebürtige Franzose kann seiner ehemaligen Partnerin nach den Lagerfeuer-Bildern der vergangenen Folgen nicht mehr vertrauen und beendete die Beziehung im Zuge der beliebten Reality-TV-Show. Obwohl die beiden offiziell getrennte Wege gehen wollten, gönnen sich die beiden nach den Dreharbeiten eine Auszeit zu zweit und buchen sich gemeinsam in ein Hotel ein. Wie gut sich die beiden auch nach dem Format verstanden, zeigen die Rückblicke, die die 30-Jährige in ihren Instagram-Storys postet. Ob die zwei ihre Trennung während ihres gemeinsamen Urlaubs noch einmal überdacht haben?

Wenn es nach Sandra geht, finden die beiden eine Lösung und reden über die Dinge, die Tommy im Rahmen des Experiments verletzt haben. Deshalb kämpft sie um ihren Ex und versucht, das Liebes-Aus rückgängig zu machen. "Ich bin superdankbar, dass Tommy mir die Chance gibt, hier Zeit zu verbringen. Es ist sehr harmonisch bei uns, wir haben sehr viel geredet bisher und es tut einfach gut, mit ihm noch hier zu sein", schwärmt sie über ihre gemeinsame Zeit in Portugal. Nun bleibt es also bis zur Wiedersehensshow abzuwarten, ob die zwei es noch einmal miteinander probieren oder tatsächlich getrennt bleiben.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

Anzeige

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

Anzeige

Temptation Island V.I.P., RTL+ Sandra Sicora und Tommy Pedroni bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / tommypedroni Sandra Sicora und Tommy Pedroni

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de