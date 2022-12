Wird Robert Pattinson von Suki zur Hochzeit gedrängt?

Suki Waterhouse (30) will den nächsten Schritt wagen. Die Schauspielerin und Robert Pattinson (36) gehen bereits seit 2018 gemeinsam durch das Leben. Auch wenn sie nur selten Einblicke in ihr Liebesleben geben, kamen Anfang dieses Jahres trotzdem Vermutungen über einen möglichen Heiratsantrag auf. Nun wird die Gerüchteküche erneut zum Brodeln gebracht: Es wird spekuliert, dass Suki in nächster Zeit einen Heiratsantrag von Robert erwartet.

Wie eine Quelle Radar Online berichtete, soll die "The Bad Batch"-Darstellerin den Schauspieler langsam ans Thema Hochzeit heranführen. Auch wenn der 36-Jährige weiß, dass sie gut zueinander passen, sei er dennoch unentschlossen. "Rob weiß, dass Suki ein tolles Mädchen ist und er sich glücklich schätzen kann, sie zu haben, aber irgendetwas hält ihn davon ab, den Sprung zu wagen", plauderte der Insider aus und erklärte, dass eine vergangene Beziehung des Twilight-Darstellers Narben hinterlassen habe.

Grundsätzlich passen Suki und Roberts Zukunftspläne zusammen. Das hatte zumindest ein Insider gegenüber Hollywood Life behauptet: "Was sie haben, ist etwas Besonderes und ihre Bindung ist unzerbrechlich. Sie wollen beide das Gleiche im Leben – heiraten und eine Familie gründen."

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson bei der "The Batman"-Filmpremiere in New York im März 2022

Anzeige

Getty Images Suki Waterhouse im Mai 2019

Anzeige

Getty Images Robert Pattinson, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de