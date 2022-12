Aleks Petrovics große Offenbarung verärgert seine Follower

Aleksandar Petrovic (31)s große Offenbarung kommt bei seiner Community gar nicht gut an. Nach seiner Teilnahme an Temptation Island V.I.P. will der Influencer eine große Ankündigung machen. Doch diese verärgert und enttäuscht die Fans auf ganzer Linie, denn der 31-Jährige bestätigte nur erneut, dass er mit der Verführerin Vanessa Nwattu zusammen ist. "Bitte sagt mir jemand, dass das ein schlechter Witz war?", schreibt beispielsweise ein Fan. Alle Infos zu Aleks' Bekenntnis erfahrt ihr im Video...

