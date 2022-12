HealthyMandy träumt seit der Beerdigung von Baby Rio (†)

HealthyMandy träumt von ihrem Baby Rio. Die Influencerin und ihr Mann FitnessOskar mussten nach einem langen Kinderwunsch den Tod ihres ersten gemeinsamen Babys verkraften. Nach etwa vier Monaten auf der Welt musste der kleine Mann diese schon wieder verlassen. Seine angeborene Autoimmunkrankheit war stärker als er. In der vergangenen Woche fand die Beisetzung des Kindes statt. Nun berichtete Mandy, dass sie seitdem von Rio träumt.

"Ich habe das Gefühl, dass ich das Ganze seit der Beerdigung etwas anders verarbeite, ein bisschen mehr realisiere. Denn es ist so, dass ich seit der Beerdigung jede Nacht davon träume", erklärte Mandy in ihrer Instagram-Story, in der sie sich nach zehn Tagen das erste Mal wieder persönlich zu Wort meldete. Sie könne sich an die meisten Träume nicht mehr erinnern, dafür besonders an den, den sie am Tag nach der Beerdigung hatte. "Da habe ich geträumt, dass die Ärztin meinte, dass die Werte besser werden. Aber unterbewusst wusste ich, dass die Geräte schon abgestellt wurden", fasste sie ihre Erinnerung zusammen und versuchte ihre Tränen zurückzuhalten.

Zusätzlich berichtete sie, dass ihre Trauer in Wellen komme. Die Zeit zwischen den einzelnen Schüben nutze sie für positive Energie und dafür, sich selbst dazu zu bringen, stark zu bleiben. "Keine Ahnung, ob der Schmerz irgendwann vergeht, aber man muss das so akzeptieren, wie es ist", gestand sie sich ein.

Instagram / fitnessoskar HealthyMandy und FitnessOskar mit ihrem Sohn Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und ihr Baby Rio

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy mit Baby Rio

