Krass! Knossi überlebte sieben Tage auf einer einsamen Insel

Knossi (36) hat sich einer krassen Herausforderung gestellt! Der deutsche Entertainer war als Kandidat bei der zweiten Staffel der Netz-Show "7 vs. Wild" dabei. Das Konzept des Formats: Sieben Teilnehmer werden für sieben Tage in der Wildnis ausgesetzt und müssen ums Überleben kämpfen. Der Kandidat, der am meisten Punkte bei den Tageschallenges gesammelt und am längsten in der Wildnis ausgehalten hat, gewinnt letztendlich. Und tatsächlich hat Knossi alle sieben Tage lang auf einer einsamen Insel im Süden Panamas überlebt!

Im großen Finale der beliebten Show "7 vs. Wild" wurde Knossi nach sieben langen Tagen auf der Insel Isla de San José von dem Team abgeholt. Kurz nach der Veröffentlichung der letzten Folge meldete sich der Twitch-Streamer auf Instagram zu Wort. "Sieben Nächte alleine auf einer einsamen Insel – und ich habe es tatsächlich bis zum Ende von '7 vs. Wild' geschafft!", feierte er sich und betonte total stolz: "Worte können diese Gefühle nicht beschreiben, die man in diesem Moment hat!"

Zwar hat Knossi die vollen sieben Tage in kompletter Isolation unter der heißen Sonne Panamas überstanden – doch als Sieger der Staffel ging er trotzdem nicht hervor: Der gebürtige Malscher landete mit seinen gesammelten Punkten von den Challenges letztendlich auf dem vierten Platz. Platz eins belegte der Ex-Soldat und Survival-Experte Ottogerd "Bulletproof" Karasch.

