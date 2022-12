"Make Love, Fake Love": Deshalb nahm Yeliz Koc an Show teil!

Was erhoffte sie sich? Spätestens seit 2018 dürfte vor allem den Reality-TV-Liebhabern der Name Yeliz Koc (29) ein Begriff sein. Damals hatte die gebürtige Hannoveranerin im TV um das Herz von Bachelor Daniel Völz (37) gekämpft. Doch der Versuch, die große Liebe zu finden, endete stattdessen mit einer Ohrfeige. Nun hat die Beauty selbst die Qual der Wahl: In ihrer eigenen Datingshow Make Love, Fake Love stürzte sich Yeliz erneut ins Flirtabenteuer. Doch suchte sie da auch ernsthaft nach ihrem Mr. Right?

Im Interview mit Promiflash gab Yeliz nun ihre Absichten preis. Mit welcher Intention ging die Ex-Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht (31) in ihre eigene Datingshow? "Ich habe schon daran gedacht, wie schön es wäre, bei 'Make Love, Fake Love' einen Mann für meine Tochter und mich zu finden", erklärte die 29-Jährige. Zwar habe sie darauf gehofft, den richtigen Mann zu finden, doch ihr Bauchgefühl sagte ihr etwas anderes. "Bin eher mit dem Gedanken reingegangen, dass das eher unwahrscheinlich sein könnte, da einige lügen und es nicht ganz so einfach wird", schilderte die Mutter von Snow Elanie (1) weiter.

Yeliz' vergangene Beziehungen, wie beispielsweise mit Johannes Haller (34), verliefen nicht gerade positiv für die Influencerin. Dennoch wolle sie sich weiterhin treu bleiben. "Ich möchte nichts ändern, ich bleibe, wie ich bin und genau so sollte man mich akzeptieren und lieben", stellte Yeliz gegenüber Promiflash abschließend klar.

"Make Love, Fake Love" ab 29. Dezember jeden Donnerstag bei RTL+.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter Snow Elanie

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, deutsche TV-Bekanntheit

ActionPress Yeliz Koc und Johannes Haller, Reality-TV-Bekanntheiten

